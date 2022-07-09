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2 часа назад

Джонни Депп впервые после суда снимется в фильме

Катерина Саломе

Голливудский актер Джонни Депп получил первую роль после долгого судебного разбирательства с экс-супругой Эмбер Херд. Он сыграет короля Людовика XV в новой франшизе «Фаворитка», передает Bloomberg.

После того, как Эмбер подала на Джонни иск, от лишился нескольких крупных ролей. Но актер снова стал востребованным после того, как суд вынес решение, признав его невиновным.

Режиссером картины, где появится голливудская звезда, станет французская актриса Майвенн. Премьера фильма ожидается в 2023 году. Съемочный процесс начнется уже этим летом в Париже.

Ранее мы писали о том, что Эмбер Херд напишет книгу о браке с Джонни Деппом.

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