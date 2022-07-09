Актриса Мария Миронова заявила, что не будет покидать Россию

Актриса Мария Миронова сообщила, что не собирается уезжать из России даже в отпуск. Ее слова передает mk.ru.

«Никуда не поеду этим летом — буду со страной. Не до поездок сейчас: время сложное. Планирую работать, сниматься в фильме » Холоп-2», — сказала Миронова.

При этом ряд знаменитостей выбрали отдых за границей. Издание отмечает, что актриса Мирослава Карпович отдыхает на Мальдивах. Экс-супруга Прилучного Агата Муцениеце намерена поехать домой в Латвию, а телеведущая Анфиса Чехова побывала на Бали. Сам же актер Прилучный сейчас находится в Японии со своей новой возлюбленной Зепюр Брутян.