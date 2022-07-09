Американская актриса Кирстен Данст вышла замуж за своего давнего бойфренда Джесси Племонса. Пара уже успела обзавестись совместными детьми.

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Для торжественной церемонии Данст и Племонс выбрали роскошный курорт на Ямайке. Об этом сообщили представители артистки изданию New York Post.

Примечательно, что избранники дважды играли счастливых супругов на экране. Дебютный раз в сериале «Фарго», в второй — в проекте компании Netflix «Власть пса».

Пара объявила о помолвке еще в январе 2017 года. Однако на регистрацию брака они решились не сразу.