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1 час назад

Актриса Кирстен Данст вышла замуж

Слово и Делоиещё 1

Американская актриса Кирстен Данст вышла замуж за своего давнего бойфренда Джесси Племонса. Пара уже успела обзавестись совместными детьми.

Кирстен Данст вышла замуж
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Для торжественной церемонии Данст и Племонс выбрали роскошный курорт на Ямайке. Об этом сообщили представители артистки изданию New York Post.

Примечательно, что избранники дважды играли счастливых супругов на экране. Дебютный раз в сериале «Фарго», в второй — в проекте компании Netflix «Власть пса».

Пара объявила о помолвке еще в январе 2017 года. Однако на регистрацию брака они решились не сразу.

Данст получила всероссийскую популярность после выхода фильма «Человек-паук» Сэма Рэйми.

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