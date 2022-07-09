Сын звезды "Тихого дона" рассказал, что стало с ее наследством

Сегодня, 9 июля, день рождения советской актрисы Зинаиды Кириенко. Артистке могло бы исполниться 89 лет, но она скончалась в феврале этого года. В беседе с "Комсомольской правдой" ее сын Максим Тарасевский, что станет с наследством его матери.
По словам наследника, вопрос с наследством в их семье давно решен. Актриса вместе с супругом — экономистом Валерием Тарасевским, пока он еще был жив, распределили, кому из сыновей что достанется.
"У нас все давно решено. Родители решили этот вопрос и определили, что кому достанется. Как у Булгакова: человек смертен, но это еще полбеды, иногда он внезапно смертен. Об этом важно помнить родителям, если они хотят сохранить дружеские отношения между детьми. Отец с мамой все заранее продумали, поэтому никаких ссор между мной и братом Тимуром быть не должно. Мама хорошо знала жизнь и сделала все, чтобы избежать возможных неприятных моментов в будущем, чтобы даже мысли о скандальной дележке наследства избежать",
— рассказал Максим.
Напомним, Зинаида Кириенко скончалась 12 февраля 2022 года. За два дня до этого она была госпитализирована с подозрением на инсульт. Звезду "Тихого Дона" похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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