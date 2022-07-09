Фанатка турецких сериалов потеряла миллионы из-за актера

Романтичная особа работает в одной из столичных библиотек. Как правило, в таких местах восточных страстей не наблюдается, и в свободное время девушка пристрастилась к просмотру сериалов турецкого производства. Самое сильное впечатление на 33-летнюю москвичку произвело многосерийное телепроизведение под названием «Постучись в мою дверь». И конечно, запал в душу исполнитель главной мужской роли Керем Бюрсин.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Поклонница даже подписалась на личный аккаунт актера и принялась следить за жизнью этого признанного красавчика, который успел немало поработать не только в Турции, но и за океаном. Бюрсин с детства в совершенстве владеет английским, немало поездил по миру и успел даже поработать в качестве модели.

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Однако его горячую поклонницу из российской столицы не смутил даже тот факт, что актер год назад поведал в соцсетях о том, что встречается с коллегой по сериалу. Когда в личку к Анне написал мужчина, представившийся Керемом Бюрсином, она с радостью вступила в разговор. А 35-летний красавчик признался ей, что завел особый аккаунт специально для общения со своими фанатками, и хочет завязать дружбу с москвичкой.

Где-то через месяц взаимоприятного общения звезда сериалов внезапно признался Анне, что не чувствует себя в безопасности в родной стране. И новая знакомая могла бы ему помочь, приняв на хранение драгоценности и сбережения. Поклонница с радостью вызвалась оказать своему кумиру такую услугу.

Оказалось, что девушке, правда, придется самой оплатить доставку этих богатств в Москву. С прохождением денег возникли внезапные проблемы, и россиянка провела операцию несколько раз. При этом она сначала потратила все собственные сбережения, а потом еще взяла кредит на приличную сумму.

И только потеряв в общей сложности два миллиона рублей, Анна заподозрила, что ее собеседник не очень-то честно себя с ней ведет. И вместо Керема Бюрсина переписку с ней поддерживали какие-то хитроумные мошенники.