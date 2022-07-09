Талантливые актеры, которые не оставили после себя наследников

Не каждый человек мечтает обзавестись семьей. Хотя порой поклонникам талантливых людей очень жаль, что они предпочли не передавать никому свои гены.

Фото: New Magazine New Magazine

Георгий Юматов

Семейную жизнь актера с Музой Крепкогорской трудно было назвать счастливой. Супруга страдала страстью к красивой жизни и дорогим нарядам. Все свои гонорары актер тратил на развлечение жены. Юматов очень хотел детей, но Муза не соглашалась. Она считала, что вот-вот и ей предложат главную роль всей ее жизни. Ведь ребенок может помешать карьере.

Олег Даль

Многие женщины были влюблены в красавца Олега Даля. Однако его личная жизнь складывалась непросто. Его последняя жена Елизавета призналась в одном из интервью, что они с Олегом очень хотели детей, но не могли. Врачи лишь разводили руками. По слухам, причиной бездетности мог быть алкоголь, с которым Даль прекрасно “дружил” всю жизнь.

Александр Демьяненко

Артист был женат дважды, но никогда не рассказывал, почему у него нет своих детей. По слухам, Демьяненко так переживал по поводу неудавшейся актерской карьеры, что ему было просто не до детей.

Михаил Кононов

Звезда “Большой перемены” в семье был настоящий самодур. Жена Наталья его даже боялась и старалась во всем угодить мужу. Кононов просто не хотел детей, и в угоду мужу Наталья отказалась от материнства. Несмотря на это, их брак просуществовал 38 лет.

Александр Фатюшин