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1 час назад

Талантливые актеры, которые не оставили после себя наследников

New Magazine

Не каждый человек мечтает обзавестись семьей. Хотя порой поклонникам талантливых людей очень жаль, что они предпочли не передавать никому свои гены.

Талантливые актеры, которые не оставили после себя наследников
Фото: New MagazineNew Magazine

Георгий Юматов

Семейную жизнь актера с Музой Крепкогорской трудно было назвать счастливой. Супруга страдала страстью к красивой жизни и дорогим нарядам. Все свои гонорары актер тратил на развлечение жены. Юматов очень хотел детей, но Муза не соглашалась. Она считала, что вот-вот и ей предложат главную роль всей ее жизни. Ведь ребенок может помешать карьере.

Олег Даль

Многие женщины были влюблены в красавца Олега Даля. Однако его личная жизнь складывалась непросто. Его последняя жена Елизавета призналась в одном из интервью, что они с Олегом очень хотели детей, но не могли. Врачи лишь разводили руками. По слухам, причиной бездетности мог быть алкоголь, с которым Даль прекрасно “дружил” всю жизнь.

Александр Демьяненко

Артист был женат дважды, но никогда не рассказывал, почему у него нет своих детей. По слухам, Демьяненко так переживал по поводу неудавшейся актерской карьеры, что ему было просто не до детей.

Михаил Кононов

Звезда “Большой перемены” в семье был настоящий самодур. Жена Наталья его даже боялась и старалась во всем угодить мужу. Кононов просто не хотел детей, и в угоду мужу Наталья отказалась от материнства. Несмотря на это, их брак просуществовал 38 лет.

Александр Фатюшин

Актер был женат на Елене Мольченко. Это был счастливый брак но детей не было. Елена с Александром буквально обивали пороги клиник, но безрезультатно. В итоге они просто смирились с невозможностью иметь детей.

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