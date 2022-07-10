Херд хочет инициировать новое судебное разбирательство против Деппа

В июне 2022 года завершилось судебное разбирательство между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Присяжные приняли единогласное решение, и актер выиграл дело. Теперь Эмбер обязана выплатить бывшему мужу 15 млн. долларов за клевету (в своем иске Депп требовал компенсацию в 250 миллионов, включив туда ущерб от потери контрактов). Актриса с таким решением категорически не согласна.

Фото: клео.ру клео.ру

По словам адвоката Эмбер Херд, в ходе оценки условий проведения суда выяснилось, что один из присяжных не являлся тем, кто должен был там присутствовать. Оказалось, что вместо 77-летнего присяжного участвовал 59-летний мужчина. Их идентификационные данные (кроме даты рождения) и адрес проживания полностью совпадал. По этой причине суд и не увидел расхождений.

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Так как базовая правовая процедура была нарушена, актриса хочет провести повторное слушание. Вероятно, она надеется на противоположный результат, несмотря на то, что прошлый раз решение было принято единогласно.