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1 час назад

Эмбер Херд хочет инициировать новое судебное разбирательство против Джонни Деппа

Клео.Руиещё 1

В июне 2022 года завершилось судебное разбирательство между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Присяжные приняли единогласное решение, и актер выиграл дело. Теперь Эмбер обязана выплатить бывшему мужу 15 млн. долларов за клевету (в своем иске Депп требовал компенсацию в 250 миллионов, включив туда ущерб от потери контрактов). Актриса с таким решением категорически не согласна.

Херд хочет инициировать новое судебное разбирательство против Деппа
Фото: клео.руклео.ру

По словам адвоката Эмбер Херд, в ходе оценки условий проведения суда выяснилось, что один из присяжных не являлся тем, кто должен был там присутствовать. Оказалось, что вместо 77-летнего присяжного участвовал 59-летний мужчина. Их идентификационные данные (кроме даты рождения) и адрес проживания полностью совпадал. По этой причине суд и не увидел расхождений.

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Так как базовая правовая процедура была нарушена, актриса хочет провести повторное слушание. Вероятно, она надеется на противоположный результат, несмотря на то, что прошлый раз решение было принято единогласно.

Поклонники Джонни Деппа и некоторые эксперты в области права считают, что истинные причины совершенно иные. По их мнению, у Эмбер просто нет такой суммы, чтобы расплатиться с бывшим мужем. Вероятно, актриса рассчитывает, что после нового судебного разбирательства размер компенсации будет значительно ниже, а то и вовсе суд и присяжные окажутся на ее стороне.

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