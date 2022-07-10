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2 часа назад

Звезда «Стражей Галактики» извинился перед чемпионом UFC

Lenta.ru

Звезда «Стражей Галактики» и «Мира Юрского периода» американский актер Крис Прэтт был вынужден извиниться перед бойцом смешанного стиля (MMA) Исраэлем Адесаньей за неуместную критику. Об этом сообщает TMZ.

Звезда «Стражей Галактики» извинился перед чемпионом UFC
Фото: Lenta.ruLenta.ru

43-летний голливудский актер раскритиковал Адесанью за его выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел 3 июля. По мнению Прэтта, бой действующего чемпиона мог быть ярче после недели треш-тока: Адесанья не сумел досрочно завершить поединок против Джареда Каннонье.

В ответ на реплику Прэтта в социальных сетях Адесанья напомнил последнему, что тот всего лишь фанат. В итоге актер извинился. Прэтт отметил, что осознал свою неправоту, и подчеркнул, что и ему неприятно, когда его деятельность критикуют непрофессионалы.

Адесанья регулярно использует треш-ток перед поединками и отмечается оригинальными выходками. В частности, при выходе на поединок против Каннонье он повторил появление на сцене известного рестлера Гробовщика, заимствовав музыкальное сопровождение и эффекты из шоу WWE. В руках Адеснаья держал урну с «прахом» соперника.

Актеры,Стражи Галактики,Мир Юрского периода,Джаред Каннонье,Крис Прэтт,
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