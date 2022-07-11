Депп рассказал о депрессии из-за роли в «Пиратах Карибского моря»

Несмотря на свои многочисленные роли, для многих Джонни Депп (Johnny Depp) навсегда войдет в историю как капитан Джек Воробей. Съемки в «Пиратах Карибского моря» принесли актеру не столько награды и карьерные перспективы, сколько всенародную любовь. Именно поэтому поклонники до сих пор считают необходимым, чтобы Деппа вернули во франшизу, а лучше и вовсе сделали фильм, посвященный исключительно его персонажу. Впрочем, сам Джонни и его представители уже заявляли, что это невозможно из-за разногласий актера со студией Disney, которая в момент разбирательств с Эмбер Хёрд (Amber Heard) заняла сторону женщины.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«Они не убрали моего персонажа из тематических парков. Они не перестали продавать игрушки капитана Джека Воробья. Они продолжали делать на всем этом деньги»,

— пожаловался актер в одном из интервью.

Кроме того, роль в «Пиратах Карибского моря» принесла Деппу еще и депрессивное расстройство. Несмотря на то, как сильно он любил своего персонажа, он дался ему очень непросто. Джонни решил списать развязное поведение Джека Воробья с рок-звезд, а именно гитариста Rolling Stones Кита Ричардса (Keith Richards). В какой-то момент актер слишком заигрался во все этого, из-за чего у него началась депрессия.

«Это очень странное чувство. Меня не пугало раньше, что «ты становишься персонажем», так как это не совсем так. Но твое тело привыкает к тому, что ты играешь его, он очень органически становится твоей второй натурой. А потом ты понимаешь, что, возможно, никогда больше не испытаешь подобное»,

— признался Депп.