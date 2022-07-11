Мировые актеры, которые застряли в одном образе

Разберем мировых актеров, застрявших в одном сценическом образе на долгие годы.

Каждый начинающий актер уверен, что сможет стать культовой личностью и начнет менять роли как перчатки, каждый раз вживаясь в новый образ, который понравится рядовому зрителю. Но на удивление некоторые актеры, за счет полученного в начале карьеры образа, застревают в нем, не имея шансов на перевоплощение в обозримом будущем.

Видео дня

Дэниэл Рэдклифф

Первый успех молодому актеру принесла культовая франшиза «Гарри Поттер». Благодаря этому миллионы зрителей запомнили молодого актера в образе волшебника, творившего чудеса. С последней части прошло уже более 10 лет, но британский актер по сей день остается заложником одной роли. За это время Дэниэл Рэдклифф перебрал различные образы, играя роль бандитов, преступников или умалишенных, но так и не избившись от образа чародея с волшебной палочкой.

Хью Джекман

Примечательно, что у талантливого актера полно интересных и запоминающихся ролей в истории кинематографа, однако большая часть зрителей при упоминании фамилии сразу вспоминают образ Росомахи. Это неудивительно, ведь именно франшиза «Люди Икс» принесла больший кассовый успех актеру, даже переманив часть фанатской базы у Marvel. Продолжая сниматься в интересных проектах, актер видимо обречен на постоянную ассоциацию с бессмертным человеком, убивающий при помощи когтей.

Джим Парсонс

11 сезон «Теории большого взрыва» стал последним, из-за чего официально перестал существовать сериал. Пока неизвестно, как успех картины отразится в жизни главных героев. Но можно говорить наверняка, что главную роль Шелдона в исполнении Джима Парсонса, зрители запомнят надолго. В отличие от предыдущих позиций списка, у актера нет много запоминающихся ролей, поэтому с большей доли вероятности все запомнят образ физика из сериала. К тому же, именно Шелдон Купер стал главным любимцем сериала, поскольку он один получил сольный проект, правда уже с другим актером в главной роли.

Джонни Депп

Постепенно восстанавливающийся после судебных процессов, многих фанатов интересует вопрос о возможном возвращении легендарного Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Хоть актер официального сказал, что никогда больше не вернется к данной роли, мало кто готов поверить в такой поворот событий. Примечательно, но за плечами Деппа полно запоминающихся ролей в фильмах: «Фантастические твари», «Чарли и шоколадная фабрика» или «Суини Тодд». Но зрители по-прежнему помнят Джонни Деппа исключительно за роль Джека Воробья. Причиной тому стала не столь популярность актера, сколько успех самой франшизы, которая в ближайшее время способна скатиться без главного героя.

Эмма Уотсон

На пару с Рэдклиффом, ещё одной заложницей успеха франшизы о «Гарри Поттере» стала Эмма Уотсон. Британская актриса продолжает сниматься в различных проектах, но так и не «изменила» запоминающийся статус Гермионы. Примечательно, но пару лет назад Эмма отказалась от одной знаковой роли в картине «Ла-Ла-Лэнд», которая вполне могла изменить образ на долгие годы. Но, учитывая, что актриса мало времени уделяет съёмкам в кино, зрители запомнят образ Гермионы Грейнджер на долгие годы вперед.

Дженнифер Кулидж

В отличие от предыдущих героев, малоизвестная актриса запомнилась за счет прозвища «мамы Стифлера». Франшиза «Американский пирог» дала известность актрисе, но в то же время наградила образом развязной мамочки, которая постоянно охотится за молодыми мальчиками в качестве удовлетворения плотских утех. Примечательно, что впоследствии актриса пожалела об участии, поскольку после успеха франшизы киностудии продолжают предлагать однотипные роли, из-за чего образ «мамы Стифлера» преследует возрастную актрису по сей день.

Маколей Калкин

Самый популярный ребенок середины 90-х. Первые две части франшизы «Один дома» сделала маленького мальчика звездой кино на долгие годы. Сумасшедшие гонорары в совокупности с новыми проектами – ожидаемое будущее молодого актера. Однако из-за развода родителей, мальчик перестал появляться на больших экранах, а позже и вовсе СМИ стали пестрить заголовками о пагубных привычках давно забытого актера. Но даже нормализовав образ жизни и создав семью, образ «сорванца» по-прежнему преследует актера, а «наркоманское» прошлое затрудняет поиски ролей в известных фильмах.

Роуэн Аткинсон

На удивление, немногие зрители способны назвать имя и фамилию актера, вспоминая лишь культовый образ «мистера Бина». Любой проект с участием Роуэна Аткинсона омрачен воспоминаниями о приключениях веселого человека. Примечательно, что сам актер не жалеет о появившемся образе, ведь это помогло ему заработать кучу денег, благодаря чему можно поставить на ноги семью и даже до конца жизни забыть о съёмках в кино. Но актер верен карьере и активно продолжает сниматься в новых проектах, радуя фанатскую базу.

Хью Лори

Известный английский актер, которого знают по единственной роли врача из сериала «доктор Хаус». И снова, главной причиной образа стал успех сериала и одновременно выдающаяся игра главного героя. Второстепенная причина закрепления образа заключается в отсутствии знаковых ролей у английского актера. Очевидно, что мало кто вспомнит сериал «Ночной администратор» или киноленту «Мистер Пип», способные забыть об образе незаурядного врача из клиники.