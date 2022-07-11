Зендая снимет несколько серий третьего сезона «Эйфории»

В продолжении популярного молодежного сериала зрителей ждет немало сюрпризов. НВО анонсировала выход третьего сезона сериала «Эйфория» в конце текущего года.
Главным вопросом для зрителей было – продолжит ли сниматься в проекте певица и актриса Зендая, которая начала работать в сериале еще в 2019 году. И оказалось, что Зендая не только будет сниматься, но и станет режиссером нескольких серий третьего сезона фильма о непростой жизни подростков крохотного американского городка.
По словам самой знаменитости, она уже давно хотела перейти ту грань в кино, за которой остается просто актерство и начинается руководством процессом создания картины. Теперь зрители с нетерпением ждут не только сам фильм, но и режиссерский дебют Зендаи.