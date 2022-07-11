Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Шути Гатва хочет увидеть Джиллиан Андерсон в роли злодея в «Докторе Кто»

Чемпионат.com

Исполнитель роли Доктора Кто в одноимённом телесериале Шути Гатва заявил, что хотел бы вновь сыграть со звездой «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Вместе они уже играли в шоу «Сексуальное просвещение» от Netflix — и актёр с радостью бы увидел её в роли злодея.

Гатва хочет увидеть Андерсон в роли злодея в «Докторе Кто»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я бы хотел снова сыграть с Джиллиан. Я бы хотел, чтобы Джиллиан позвали в "Доктора Кто" — она была бы потрясающим злодеем. Я бы хотел сразиться с ней! Это моя мечта».

BBC пока не реагировала на просьбы актёра. Известно, что в продолжении вернётся десятый Доктор в исполнении Дэвида Теннанта, а злодея в юбилейном выпуске сыграет звезда ситкома «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис.

14-й сезон «Доктора Кто» должен стартовать в 2023 году.

Актеры,Как я встретил вашу маму,Секретные материалы,Дэвид Теннант,Нил Харрис,Джиллиан Андерсон,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители