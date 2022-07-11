Крис Хемсворт рассказал, как его брат чуть не стал Тором

Сейчас сложно представить кого-то другого на посту могущественного Тора, но, как оказалось, поклонники могли ожидать совсем иного поворота событий. Крис Хемсворт рассказал, что он чуть не упустил героя всей своей жизни, но по крайней мере, роль всё равно досталась бы члену его семьи. В то время как поклонники Marvel влюбились в красавца австралийца в образе длинноволосого мечтателя, роль скандинавского бога чуть было не перешла к его младшему брату Лиаму Хемсворту. Как оказалось, 38-летний актёр предложил кандидатуру своего брата кастинг-директорам, решив, что его прослушивание прошло без каких-либо шансов на успех.
«Мой младший брат почти получил роль Тора. Он был одним из первых, кто дошёл до самого конца в кастинге, так что, не знаю, может быть, мы с ним пересечёмся. Это будет забавно. В этом фильме мультивселенная — это не то, что мы исследуем. Но кто знает, может быть, в будущем, как вы говорите, это откроет нам множество вариантов, в которые мы можем отправиться или попасть»,
— рассказал он журналистам.
Кто бы мог подумать, что сначала Крис даже не получил обратной связи от кастинг-директоров. «Я думаю, что моё прослушивание было отстойным. Думаю, именно такой ответ я получил», — сказал Хемсворт. Чего не скажешь о 32-летнем Лиаме, ведь он отлично прошёл прослушивание и был «очень близок» к тому, чтобы получить роль. Более того, младший брат нашего Тора оказался в числе последних пяти человек на рассмотрении.
«Слушай, он замечательный, но он немного молод. Тогда мой менеджер сказал: “Ну, у него есть старший брат”, которым был я. Я вернулся, прошёл несколько повторных прослушиваний, и у меня просто было другое отношение. Может быть, у меня было немного больше мотивации из-за того, что мой младший брат получил приглашение, а я нет. Я также снялся в паре фильмов между этими двумя прослушиваниями, так что у меня было немного больше опыта и уверенности в том, что я собираюсь делать»,
— объяснил голливудский актёр Крис Хемсворт.
Хемсворт впервые взял на себя роль асгардского героя ещё в 2011 году и вернулся к ней как минимум в трёх фильмах от кинематографической вселенной. Его брат Лиам получил главную роль во франшизе «Голодные игры», в которой вышло уже четыре части, а долгожданная пятая, как сообщается, увидит свет в следующем году.