Крис Хемсворт рассказал, как его брат чуть не стал Тором

«Слушай, он замечательный, но он немного молод. Тогда мой менеджер сказал: “Ну, у него есть старший брат”, которым был я. Я вернулся, прошёл несколько повторных прослушиваний, и у меня просто было другое отношение. Может быть, у меня было немного больше мотивации из-за того, что мой младший брат получил приглашение, а я нет. Я также снялся в паре фильмов между этими двумя прослушиваниями, так что у меня было немного больше опыта и уверенности в том, что я собираюсь делать»,