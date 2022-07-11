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37 минут назад

"15 лет играли мужа и жену": Шакуров о работе с Гурченко

Мария Иглина

Актер Сергей Шакуров долгие годы дружил с Людмилой Гурченко. Он рассказал, что за все это время у него не возникло никаких претензий к коллеге. Слова Шакурова приводит "АиФ".

"У меня к ней никогда никаких претензий не было. А что она там вытворяла за пределами, не знаю. В основном же наше актерское сотрудничество происходило на сцене — в одном спектакле мы с ней чуть ли не 15 лет играли мужа и жену",

— поделился артист.

Он также добавил, что больше всего ему запомнилась роль Гурченко в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова", когда ее героиня отвергла всех мужчин, чтобы дождаться Шакурова.

Ранее стало известно, что Пореченков снимется в новом фильме Шахназарова.

Актеры,Видео,Сергей Шакуров,Людмила Гурченко,
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