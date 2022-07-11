"15 лет играли мужа и жену": Шакуров о работе с Гурченко

Актер Сергей Шакуров долгие годы дружил с Людмилой Гурченко. Он рассказал, что за все это время у него не возникло никаких претензий к коллеге. Слова Шакурова приводит "АиФ".
"У меня к ней никогда никаких претензий не было. А что она там вытворяла за пределами, не знаю. В основном же наше актерское сотрудничество происходило на сцене — в одном спектакле мы с ней чуть ли не 15 лет играли мужа и жену",
— поделился артист.
Он также добавил, что больше всего ему запомнилась роль Гурченко в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова", когда ее героиня отвергла всех мужчин, чтобы дождаться Шакурова.
Ранее стало известно, что Пореченков снимется в новом фильме Шахназарова.