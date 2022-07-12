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36 минут назад

Умер украинский актер Юрий Мажуга

ТАССиещё 5

Украинский актер театра и кино, педагог Юрий Мажуга в возрасте 91 года ушел из жизни. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Умер народный артист СССР Юрий Мажуга
Фото: ТАССТАСС

"Трагическая новость: сегодня ушел из жизни Юрий Николаевич Мажуга. <...> Почти 70 лет своей жизни актер отдал Театру имени Леси Украинки, где сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей в большинстве легендарных для Киева спектаклей. Верим, актеры не умирают, они продолжают жить в стенах родного театра, сердцах зрителей и памяти коллег и учащихся",

- цитирует сообщение университета украинское агентство УНИАН.

Отмечается, что Мажуга практически всю свою жизнь посвятил театру. Он играл трагические и комедийные роли. С 1956 года актер снимался в кино. В числе его работ "Рожденные бурей", "Город зажигает огни", "Катя-Катюша", "Рожденная революцией", "Странная женщина", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Святое семейство" и много других.

Юрий Мажуга имеет звание Народного артиста СССР (1981). Он лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко (1983).

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