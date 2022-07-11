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3 часа назад

Актриса Дибцева вспомнила, как села на диету из-за травли на съемках

Газета.Ru

Актриса Ольга Дибцева в разговоре с изданием "7 дней" рассказала, как села на диету из-за того, что ее "травила" костюмер на съемках сериала "Метод Лавровой".

Дибцева вспомнила, как села на диету из-за травли на съемках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Художник по костюмам буквально травила меня. У нас была форма курсантов Академии МВД, и вот эта женщина, видимо невзлюбив меня, постоянно приговаривала: "Ты не влезаешь в юбку! Посмотри, как ты разъелась"»,

- вспомнила Дибцева.

Она уточнила, что в тот момент была достаточно худой, однако все равно пыталась сбросить вес из-за критики костюмера. Артистка призналась, что всегда комплексовала из-за лишнего веса.

Дибцева назвала "большим мифом" информацию об эффективности диет. В связи с этим актриса призвала отказываться от "диетического мышления".

Ранее Дибцева рассказала, что познакомилась с мужем на тренинге у психолога.

Актеры,Ольга Дибцева,
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