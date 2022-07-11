Дибцева вспомнила, как села на диету из-за травли на съемках

Актриса Ольга Дибцева в разговоре с изданием "7 дней" рассказала, как села на диету из-за того, что ее "травила" костюмер на съемках сериала "Метод Лавровой".
«Художник по костюмам буквально травила меня. У нас была форма курсантов Академии МВД, и вот эта женщина, видимо невзлюбив меня, постоянно приговаривала: "Ты не влезаешь в юбку! Посмотри, как ты разъелась"»,
- вспомнила Дибцева.
Она уточнила, что в тот момент была достаточно худой, однако все равно пыталась сбросить вес из-за критики костюмера. Артистка призналась, что всегда комплексовала из-за лишнего веса.
Дибцева назвала "большим мифом" информацию об эффективности диет. В связи с этим актриса призвала отказываться от "диетического мышления".
Ранее Дибцева рассказала, что познакомилась с мужем на тренинге у психолога.