Александр Робак – о втором сезоне сериала «Война семей»

25 июля в 20:00 на телеканале ТНТ стартует второй сезон сериала «Война семей». Это история о лучших друзьях, которые внезапно становятся заклятыми врагами. А всё из-за того, что один влюбился в дочь другого. Во втором сезоне Мамонтовых и Ремнёвых ждут новые испытания, которые породят очередную войну семей. Актёр Александр Робак рассказал, как относится к своему герою, чем ему запомнилась работе на площадке, и поведал о тоске по малой родине.

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У сериала «Война семей очень необычная завязка. Эту ситуацию, на ваш взгляд, стоит считать фантастической или вполне реальной? Примеряли ли её на себя?

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История достаточно жанровая, и я надеюсь, что в моей жизни такое не произойдёт. И себя со своими персонажем я, конечно, не отождествляю.

Считаете ли вы вашего персонажа инициатором конфликта?

Мне кажется, что нет. Актёр же всегда должен быть адвокатом своей роли. Поэтому я Мишу полностью оправдываю. Мне кажется, что он повёл себя так, как считал нужным, и его реакция была спровоцирована поступком Димы.

А не было ли у вас конфликтов на съёмочной площадке? Как проходила работа над сериалом?

У нас сложился классный актёрский ансамбль, в том числе потому, что мы и в реальной жизни друзья с Ольгой Медынич, Джемалом Тетруашвили, Светой Колпаковой. И с молодыми актёрами тоже быстро нашли общий язык. Самое главное, что материал достаточно весёлый, поэтому на съёмках грустить точно не приходилось.

Среди молодых актёров можно выделить и вашего сына. Вы как-то повлияли на его решение пойти по вашим стопам?

Он же буквально рос в театре, всё время следил за репетициями, везде побывал. Его сформировало творческое окружение, и поэтому можно сказать, что сама жизнь отправила его на актёрский путь. Надеюсь, что он в нём не разочаруется.

А как вы сами пришли в профессию?

Я этой идеей заразился в достаточно молодом возрасте, еще в начальной школе. Была уверенность, что не нытьем, так катаньем я овладею этой профессией. Чем до сих пор и занимаюсь, от проекта к проекту постепенно овладеваю. Думаю, что, если бы я даже выбрал какую-то другую стезю, актёрство всё равно бы меня настигло.

Вы невероятно востребованный актер, вам приходит огромное количество предложений. Скажите, как вы отсеиваете проекты? На что первым делом обращаете внимание?

Для меня существуют несколько составных пунктов, позиций, на которые я прежде всего обращаю внимание. Самое главное сценарий, драматургия, история, персонаж, которого предлагают сыграть. Далее режиссер, сама команда, которая будет снимать проект, продакшн, телеканал или платформа, на которой все это будет выходить. Важно, как вы взаимодействуете с режиссером, как складывается работа на площадке в одной команде. Все эти факторы должны учитываться, но все-таки для меня самое главное — это история. Когда присылают сценарий, ты его читаешь, смотришь заходит он тебе или нет. В случае с “Войной семей” все срослось.

Мы знаем, что вы из города Златоуста в Челябинской области. На свою малую родину часто ездите?

Последнее время редко, раз в два года примерно. Маму я перевез в Москву, но остались двоюродные братья в Челябинске. При моем графике вырваться сложно. Если образуются 2-3 дня, то пытаешься их провести с семьей, с детьми. Ну в общем, чего я оправдываюсь, редко получается выбираться, хотелось бы чаще.

Уральский характер, славящийся своей основательностью, существует? Или это миф?