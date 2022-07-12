Бекмамбетов пригласил Криса Пратта на роль в "Особо опасен 2"

Режиссер Тимур Бекмамбетов в своем Twitter обратился к актеру Крису Пратту и пригласил его сняться в сиквеле фильма «Особо опасен» («Wanted»).

Кинематографист выложил видеоролик, на котором видно, что первая часть фильма «Особо опасен» оказалась на шестом месте в рейтинге востребованных фильмов стримингового сервиса Netflix. «Wanted 2?» — написал Бекмамбетов и отметил Пратта.

Актер снимался в первой части проекта. Там он сыграл Барри — одного из офисных коллег главного героя Уэсли (Джеймс МакЭвой). Пока Пратт никак не отреагировал на предложение сняться в «Особо опасен 2».