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54 минуты назад

Бекмамбетов пригласил Криса Пратта на роль в "Особо опасен 2"

Газета.Ru

Режиссер Тимур Бекмамбетов в своем Twitter обратился к актеру Крису Пратту и пригласил его сняться в сиквеле фильма «Особо опасен» («Wanted»).

Бекмамбетов пригласил Криса Пратта на роль в "Особо опасен 2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кинематографист выложил видеоролик, на котором видно, что первая часть фильма «Особо опасен» оказалась на шестом месте в рейтинге востребованных фильмов стримингового сервиса Netflix. «Wanted 2?» — написал Бекмамбетов и отметил Пратта.

Актер снимался в первой части проекта. Там он сыграл Барри — одного из офисных коллег главного героя Уэсли (Джеймс МакЭвой). Пока Пратт никак не отреагировал на предложение сняться в «Особо опасен 2».

Фильм, снятый Бекмамбетовым на студии Universal, стал голливудским дебютом режиссера. Главные роли в картине сыграли Анджелина Джоли, Джеймс МакЭвой, Морган Фриман, Константин Хабенский. По сюжету, офисный работник попадает в тайное общество киллеров и получает шанс начать новую жизнь.

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