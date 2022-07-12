Звезду «Очень странных дел» выгнали из группового чата

Недавно братья Даффер выпустили четвертый, предпоследний сезон своего сериала «Очень странные дела», моментально ставшего популярным в 2016 году, благодаря отличному сюжету, ностальгии по 80-м и компиляции всех излюбленных элементов жанра в одном проекте. В рамках промо актеры активно посещали различные мероприятия и интервью, на которых стало известно очень многое об их закулисной жизни. Оказывается, в касте «Очень странных дел» не все так гладко…

Конечно, это шутка! Актеры не раз доказывали, что они успели подружиться за эти 7 лет участия в проекте, а некоторые и вовсе стали лучшими друзьями, например, Милли Бобби Браун (Millie Bobby Braun) и Ноа Шнапп (Noah Schnapp). Тем не менее, даже дружба не помешала компании актеров помладше выкинуть Джо Кири (Joe Keery), исполняющего роль Стива Харрингтона, из группового чата. Актер пожаловался на это во время одного из интервью.

«Мне кажется, во время съемок во втором сезоне у нас был какой-то общий чат. Сейчас я не состою ни в чем таком, но вот Ноа постоянно [имитирует набор текста]»

Позже из Кири все-таки удалось выбить признание о том, что чат он покинул отнюдь не по своей воле.

«У детишек есть групповой чат. Я слишком стар для этого. Нас выпинали оттуда пинками под зад», — посмеялся Джо.