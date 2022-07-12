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2 часа назад

Микки Рурк заявил, что не уважает творчество Тома Круза из-за его ролей

Диана Товсепова

Голливудский актер Микки Рурк раскритиковал своего коллегу Тома Круза за однообразные роли и отметил, что подобное творчество «не уважает». Такое заявление он сделал в шоу Пирса Броснана, отметив, что для него сборы и популярность ничего не значат. Об этом сообщает The Independent.

Микки Рурк заявил, что не уважает творчество Тома Круза
Фото: Кадр из фильма "13"Кадр из фильма "13"

«Этот парень уже 35 лет играет одну и ту же роль. Я такое не уважаю», — отметил Рурк.

Так он высказался о фильме «Топ Ган: Мэверик»,вышедшем в прокат в мае. Картина стала продолжением оригинального «Топ Гана» 1986 года, и сейчас, в 2022 году, собрала в прокате $1 млрд.

«Меня не волнуют деньги и власть...

Меня волнует, когда я смотрю работы Аль Пачино, Криса Уокена, ранние работы Де Ниро, работы Ричарда Харриса и работы Рэя Уинстона. Я хочу быть похожим на такого актера. Монти Клифт и Брандо в былые времена», — заявит он.

На вопрос, считает ли он хорошим актером Тома Круза, Мики Рурк заявил, что в его мире Круз "не имеет значения".

Ранее мы писали о триллере Бекмамбетова, вошедшем в Топ-10 фильмов Netflix.

Актеры,Рэй Уинстон,Ричард Харрис,Пирс Броснан,Аль Пачино,Том Круз,Микки Рурк,
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