Почему Тарантино не дает денег пожилой матери

Квентин мечтал о карьере в кинематографе с самого детства, но мать в то время не смогла оценить увлечение сына. В эфире подкаста The Moment, Тарантино рассказал, что уже в 12 лет он начал работать над сценарием так и не снятой позже ленты Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandit, и это занятие отнимало все его время.