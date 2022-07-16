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2 часа назад

Почему Тарантино не дает денег пожилой матери

Мира Маркина

По данным за 2021 год, состояние знаменитого режиссера Квентина Тарантино оценивается в 160 миллионов долларов. Однако, по словам самой звезды, за все время блестящей карьеры Тарантино в кино его мать Конни Макхью не получила ни цента от сына. Что стало виной тому – жадность или куда более глубинные причины? Разбирался "Рамблер".

Почему Тарантино не дает денег пожилой матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Квентин мечтал о карьере в кинематографе с самого детства, но мать в то время не смогла оценить увлечение сына. В эфире подкаста The Moment, Тарантино рассказал, что уже в 12 лет он начал работать над сценарием так и не снятой позже ленты Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandit, и это занятие отнимало все его время.

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Хобби увлекло маленького Квентина настолько, что у него возникли проблемы в школе, из-за которых учителя вызвали его мать к себе. После разговора с педагогами Конни вернулась домой и обрушилась на сына с обвинениями и унижениями. Она не поддерживала увлечение подростка и в жесткой манере высказалась о том, что ему ничего не удастся добиться на этом поприще:

"Она просто не переставая ругала меня из-за этого, а затем по середине своей маленькой тирады сказала: «И, кстати, эта маленькая «писательская карьера» с никчемными диалогами, которую ты себе придумал, — д****о. Заканчивай уже с этим»".

Эти слова оставили крайне неприятный осадок в душе будущего режиссера, и он поклялся себе, что, когда прославится, не будет обеспечивать свою мать:

"Когда она сказала мне это в такой саркастической манере, я подумал: «Хорошо, леди, когда я стану успешным писателем, ты никогда не получишь ни цента от меня. Не будет у тебя ни дома, ни отпуска, ни Elvis Cadillac. Ты ничего не получишь»".

С тех прошло несколько десятков лет, но, по словам Тарантино, он по сей день верен обещанию, которое дал сам себе в детстве. Он признался, что помог матери с налоговыми документами на дом, но сам ни доллара не дал ей на него.

Квентин не верит в то, что именно жесткая критика помогла ему добиться успеха, и советует родителям помягче общаться со своими детьми, потому что некоторые вскользь брошенные фразы остаются с ними на всю жизнь:

"У ваших слов есть последствия. Особенно, когда вы общаетесь со своими детьми. Помните, что ваш саркастический тон в отношении того, что для них значимо, может сыграть с вами злую шутку".

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