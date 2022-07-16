Актеры, которые пожертвовали собой ради роли

Многие люди обесценивают труд актеров, считая, что им всего лишь нужно выучить реплики и озвучить их на камеру. Однако на самом деле актеры, которые со всем профессионализмом подходят к своему делу, нередко жертвуют собой и своим здоровьем ради того, чтобы как можно лучше сыграть роль.
Подробнее о звездах, которые ради работы готовы на все – в материале "Рамблера".
В декабре прошлого года актер отметил 50-летний юбилей, и для многих эта новость стала шоком, ведь Лето сложно дать больше 40. Что удивительно, даже тяжелые трансформации ради ролей не повлияли на его внешность. Ради роли психического убийцы в картине "Глава 27" стройному Джареду пришлось набрать 32 килограмма. От резкого набора веса тело испытало шок: у актера развилась подагра, и какое-то время ему пришлось провести в инвалидном кресле.
Голливудской красотке пришлось сильно перевоплотиться ради роли серийной убийцы в фильме "Монстр". Она набрала 14 килограммов, ее кожу покрывали смывающимися татуировками ради эффекта обветренного лица, брови обесцветили и частично сбрили. Но и это еще не все: актриса носила зубные протезы и прошла процедуру по утончению волос. Усилия были не напрасны – в 2004 году за главную роль в картине Терон получила "Оскар".
В триллере Брэда Андерсона худоба Бейла выглядит по-настоящему болезненной. Немудрено, ведь ради этой роли Кристиан сбросил 30 килограммов за четыре месяца: в день он съедал яблоко, банку консервированного тунца, пил воду и кофе. В какой-то момент врачи предупредили актера, что если он продолжит худеть, это может привести к летальному исходу.