Актеры, которые пожертвовали собой ради роли

Многие люди обесценивают труд актеров, считая, что им всего лишь нужно выучить реплики и озвучить их на камеру. Однако на самом деле актеры, которые со всем профессионализмом подходят к своему делу, нередко жертвуют собой и своим здоровьем ради того, чтобы как можно лучше сыграть роль.

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Подробнее о звездах, которые ради работы готовы на все – в материале "Рамблера".

Джаред Лето, "Глава 27"

Кадр из фильма "Глава 27"

В декабре прошлого года актер отметил 50-летний юбилей, и для многих эта новость стала шоком, ведь Лето сложно дать больше 40. Что удивительно, даже тяжелые трансформации ради ролей не повлияли на его внешность. Ради роли психического убийцы в картине "Глава 27" стройному Джареду пришлось набрать 32 килограмма. От резкого набора веса тело испытало шок: у актера развилась подагра, и какое-то время ему пришлось провести в инвалидном кресле.

Шарлиз Терон, "Монстр"

Голливудской красотке пришлось сильно перевоплотиться ради роли серийной убийцы в фильме "Монстр". Она набрала 14 килограммов, ее кожу покрывали смывающимися татуировками ради эффекта обветренного лица, брови обесцветили и частично сбрили. Но и это еще не все: актриса носила зубные протезы и прошла процедуру по утончению волос. Усилия были не напрасны – в 2004 году за главную роль в картине Терон получила "Оскар".

Кристиан Бейл, "Машинист"

Кадр из фильма "Машинист"