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2 часа назад

Риз Уизерспун повторила образ «Блондинки в законе» с эффектным Барби-платьем

Passion.ru

В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма «Там, где раки поют», которая собрала у экрана десятки знаменитых гостей. Среди них сияла и актриса Риз Уизерспун, образ которой процитировал стиль ее культовой героини Эль Вудс из «Блондинки в законе».

Риз Уизерспун повторила образ «Блондинки в законе»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Показалось: Ким Кардашьян вышла в свет в платье с эффектом обнаженной груди

Киноленте уже более 20 лет, а ее звезда не меняется и становится только ярче. Для светского мероприятия персональный стилист вооружила Риз до зубов, точнее, до кончиков пальцев, которые украшали авторские драгоценности Irene Neuwirth.

В центре внимания — миди-платье с акцентом на талии и небольшим декольте, скромный дизайн которого компенсировал наэлектризованный оттенок фуксии. Кстати, из коллекции Emilia Wickstead — одного из любимых брендов Кейт Миддлтон. К наряду — лаконичные золотистые босоножки Aquazzura на запредельно высоких шпильках.

Пока одни звезды отчаянно пытаются остановить время инъекциями, аппаратными процедурами и пластикой, 46-летняя Риз Уизерспун выступает за естественное старение. Актриса призналась, что принимает возрастные изменения как заложенный природой процесс, беря пример со своей матери и бабушки.

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