Советские звезды, которые делали пластические операции

Оказывается, под нож хирургов с целью помолодеть ложились Людмила Гурченко, Клара Лучко и другие актрисы.

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Любовь Орлова

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Любовь Орлова тщательно следила за своей внешностью и при появлении первых морщин впадала в истерику. Актриса пользовалась различными дорогими кремами, которые ей привозили из европейских стран. Свое лицо она доверяла только одному человеку – пластическому хирургу Александру Шмелеву. Актрису нельзя было назвать жертвой пластической хирургии, она исправляла лишь возрастные изменения. Известно, что Орлова делала подрезание век, круговую подтяжку лица, лифтинг бровей и лба.

Людмила Гурченко

Впервые она легла на стол врача в середине 70-х годов после долгого перерыва в карьере. Тогда актриса ишь поправила носик. Но так вошла во вкус, что уже не могла остановиться. Дошло до того, что врачи прямо в лицо заявляли ей о противопоказаниях и некоторые даже отказывались проводить операцию.

«Я пытался отговорить Гурченко от хирургических вмешательств. Ее лицо уже менялось. Она уже была немножко другой. Я переживал, что после новой операции ее лицо исказится, что и произошло потом. Пытался убедить ее не продолжать в этом направлении”

— рассказывал хирург Сергей Кулагов.

Под конец жизни Людмилу Марковну было уже не узнать. Она с трудом закрывала веки, не могла нормально спать.

Клара Лучко

Клара Лучко никогда не афишировала свои изменения во внешности. Хотя поклонникам они были заметны. Так, фанаты отметили, что у звезды появилась вытянутая мочка уха. Она свидетельствует о выполнении подтяжки кожи лица. Также возможно, что Лучко делала блефаропластику, так как в молодости у нее было нависшее веко. Предположительно актриса делала лифтинг шеи и лица, чтобы выглядеть моложе и скрыть возрастные изменения. Лучко желала, чтобы все проходило тайно и просила ее секрет никому не раскрывать.

Маргарита Терехова

В молодости актриса комплексовала из-за вздернутого кончика носа. Поэтому при первой возможности она сделала ринопластику, чтобы исправить дефект. Позже Терехова легла под нож ради подтяжки лица и век.

Нонна Мордюкова