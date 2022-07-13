7 любопытных фактов о Домогарове: коллекционер, певец и холостяк

Ко дню рождения — 12 июля ему исполнилось 59 лет — собрали интересные факты о жизни и карьере одного из самых известных российских артистов старшего поколения

Фото: womanhit womanhit

1. Родился в творческой среде

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Родителями Домогарова были творческие люди. Отец, например, являлся известным театральным деятелем и актером. До войны Юрий Домогаров был известен как генерал Платов в картине «Суворов» Михаила Доллера и Всеволода Пудовкина. После возвращения с фронта его назначили культурным чиновником — директором Москонцерта (позднее Росконцерт). В 70-х годах прошлого века Юрия перевели на должность управляющего «СоюзАттракциона», также он заведовал Центральным детским академическим музыкальным театром имени Н. Сац. Мама Домогарова, Наталья Петровна, к творчеству отношения не имела, целиком и полностью посвятив себя детям. Во многом пример отца вдохновил Александра пойти в театральное училище и служить храму искусства.

2. Вырастил сына, который стал режиссером

Александр Домогаров-младший как две капли воды похож на отца. Недаром молодой человек, выросший в творческой среде, после окончания школы, как и отец, поступил в театральное училище и, окончив его, начал сниматься в кино. Наиболее узнаваемый образ молодого актера — герой из франшизы «Елки». Но сын пошел дальше отца: Александр Домогаров-младший ступил на путь режиссера, сняв несколько триллеров и хорроров. Отец всегда смотрит новые работы сына и очень гордится его достижениями.

3. До сих пор холост

В многолетней карьере Домогарова было много различных приключений, в том числе романтичных, любовных. Статному и харизматичному актеру приписывают множество романов, большую часть которых Александр никак не комментирует. Актер был трижды женат, но в настоящее время место под штамп в его паспорте по-прежнему вакантно, он не связан узами семейной жизни. Домогаров по-прежнему в поисках настоящей любви!

4. Собирает коллекцию картин

Собрание изобразительного искусства Домогарова пока не слишком большое. Но среди картин разных художников можно найти множество интересных работ. Например, отдельную категорию коллекции занимают портреты самого Александра. Один из них нарисовала не так давно современная художница Нека Демарти — это один из самых известных портретов Домогарова. Александр отличается самолюбованием (без перегибов), поэтому портрет висит в его рабочем кабинете.

5. Знаменитый «Гардемарин»

Образ Павла Горина в исторической франшизе «Гардемарины III» стал одним из наиболее знаковых в карьере Домогарова. В 90-х актер получил всенародную славу именно после телевизионной премьеры ленты Светланы Дружининой. Конечно, нельзя пройти и мимо ярких ролей в популярных сериалах — «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого», где Александр также исполнил запомнившиеся телевизионной аудитории образы. Прошли годы, а Домогаров по-прежнему очень тепло отзывается о работе в проекте Дружининой.

6. Не только актер, но и эстрадный исполнитель

Благодаря театральному образованию и занятиям в музыкальной школе в юности Александр Домогаров успел попробовать себя не только на съемочной площадке и на сценах различных театров Москвы, но и в музыкальной карьере, пусть и непродолжительное время. В конце 2000-х — начале 2010-х он записал два музыкальных альбома — «Небо выбрало нас» и «Две звезды», на которой исполнял любимые хиты (второй альбом — в дуэте с бывшей женой, актрисой театра и кино Мариной Александровой). В последние годы Александр иногда выступает на памятных вечерах, также его можно увидеть с микрофоном в руках на «Голубых огоньках».

7. Часто играет суровых мужчин перед лицом опасности