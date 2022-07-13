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1 час назад

Исполнитель роли Вескера в Resident Evil Реддик заявил, что не знал о существовании игры

Слово и Дело

Актер Лэнс Реддик, исполнивший роль Альберта Вескера в сериале по мотивам Resident Evil от стриминговой платформы Netflix, признался, что не знал, что шоу основано на игре. Он отметил, что знал только о существовании уже снятых историй «Обители зла», но не думал, что все основано на играх. По его словам, версия злодея была целиком взята из сценария. «Когда я снимался, я не думал о том, чтобы играть уже сформировавшегося культового персонажа, я просто пытался воплотить в жизнь то, что было на страницах. Но по мере того, как развивается сюжет сериала, вы заметите, как мой Вескер связан с Вескером из игр», — пояснил актер в интервью порталу PC Gamer. «Обитель зла» имеет две киноверсии. Одна из них — франшиза Пола У.С. Андерсона с Миллой Йовович в главной роли, другая — лента Йоханнеса Робертса.

Исполнитель роли Вескера в Resident Evil Реддик заявил, что не знал о существовании игры
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Актеры,Лэнс Реддик,Йоханнес Робертс,Netflix,
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