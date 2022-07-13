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1 час назад

Актриса Брансон стала первой темнокожей женщиной, получившей три номинации на "Эмми"

Газета.Ru

Актриса и сценаристка Кинта Брансон, сыгравшая в сериале «Начальная школа «Эбботт», получила три номинации премии «Эмми». Об этом пишет The Collider.

Брансон стала первой афроамериканкой, получившей три номинации на «Эмми»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Могу сказать, что все в трудящиеся над «Эбботом» очень много работают — от актеров и сценаристов до производственного и художественного отдела. Часто этот труд остается незамеченным. Я действительно хотела, чтобы все получили признание за тяжелый труд. У меня просто нет слов»,

— прокомментировала Брансон полученные награды за шоу.

Брансон стала первой в истории премии темнокожей женщиной, получившей три номинации «Эмми» за комедийный сериал. Она дебютировала как самая молодая афроамериканка, номинированная в категории «Лучшая женская роль в комедийном сериале». Создательница «Эбботт» также поборется за победу в категория «Лучший комедийный сериал» и «Лучший сценарий к комедийному сериалу». Само шоу получило семь номинаций на «Эмми».

До нее всего четыре темнокожие актрисы и сценаристки номинировались на премию в двух категориях — Изабель Санфорд («Джефферсоны»), Лина Уэйт («Мастер не на все руки»), Исса Рэй («Белая ворона») и Трейси Эллис Росс («Черноватый»)

Среди других номинантов, опубликованных 12 июня на сайте «Эмми» — сериал «Наследники», который получил 25 номинаций, «Белый лотос» и «Тед Лассо» по 20 номинаций, а также «Убийства в одном здании» — 17. Южнокорейская дорама «Игра в кальмара» соревнуется в 14 категориях. Она также стала первым в истории неанглоязычным шоу, получившим большое количество номинаций. 74-ая церемония вручения статуэток «Эмми» пройдет 12 сентября.

Актеры,Наследники,Белая ворона,Трейси Эллис,
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