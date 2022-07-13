Джеймс Франко сыграет в послевоенной драме Билле Аугуста

Джеймс Франко сыграет в послевоенной драме Билле Аугуста44-летний актёр исполнит роль бывшего военного лётчика, ставшего моряком. Источник фото: russian.rt.com.Джеймс Франко подписался на участие в новом проекте датского кинорежиссёра Билле Аугуста. Звезда комедии «Почему он?» исполнит «одну из главных ролей» в драме «Me, You» («Я, ты»), события которой развернутся после окончания Второй мировой войны на итальянском острове Искья. В картине также примут участие Том Холландер («Ночной администратор») и Дейзи Джейкоб («Ярмарка тщеславия»).По сюжету, 16-летний Марко проводит на острове летние каникулы после обучения в строгой шотландской школе-интернате. Юноша начинает дружить с бывшим американским лётчиком Николой (Франко), осевшим на острове и проводящим уединённые дни за ловлей рыбы. Марко и Никола бороздят Неаполитанский залив, и рыбак-лётчик развлекает знакомого историями о войне и океанах.Но, когда Марко встречает таинственную 20-летнюю Кайю (Джейкоб), он влюбляется, и узнав, что она пережила концлагерь, собирается поджечь виллу, где разместились грубые немецкие туристы, чтобы обратить на себя внимание девушки. «Нежная, с налётом грусти, история «Me, You» исследует грубую красоту и трагедию любви, возраст невинности и горькие последствия войны», - гласит официальный логлайн картины. Со своей стороны, Франко отметил: «Я очень рад присоединиться к феноменальному проекту с блестящим сценарием и поработать с легендарным Билле Аугустом».