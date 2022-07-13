Кэмерон Диас рассказала, почему вернулась в кино

Американская актриса Кэмерон Диас рассказала, почему решила вернуться в кино после восьми лет перерыва. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на интервью CBS.
Диас рассказала, что соскучилась по съемкам за то время, которое она посвятила семье. Она сыграет главную роль в фильме «Снова в деле».
«Я скучаю по некоторым аспектам актерской игры или по съемкам фильмов. Создание фильмов — это особый набор навыков, частью которых очень весело быть»
Она также рассказала о том, что приняла решение о приостановке карьеры из-за того, что захотела найти себя и переосмыслить свою жизнь.
«Когда вы делаете что-то и у вас это хорошо получается, вы знаете, как это работает, и это поглотило всю вашу жизнь, стоит сказать: "Позвольте мне просто отойти на секунду назад, взглянуть на то, как для меня выглядит картина в целом, и осознать, чем мне нужно заниматься, чтобы чувствовать себя цельным"»
Источник, близкий к звезде, добавляет, что идею вернуться в кино поддержал муж Диас. Однако в этот раз она планирует по-другому относиться к работе и не загружать себя съемками.
Ранее сообщалось, что актер рассказал об инфаркте на съемках «Лучше звоните Солу».