Кэмерон Диас рассказала, почему вернулась в кино

«Когда вы делаете что-то и у вас это хорошо получается, вы знаете, как это работает, и это поглотило всю вашу жизнь, стоит сказать: "Позвольте мне просто отойти на секунду назад, взглянуть на то, как для меня выглядит картина в целом, и осознать, чем мне нужно заниматься, чтобы чувствовать себя цельным"»