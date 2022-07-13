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2 часа назад

Премия Эмми: Сидни Суини, Билл Хейдер, Джулия Гарнер получили номинации за несколько шоу

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Джулия Гарнер, Билл Хейдер и Сидни Суини - одни из немногих звезд, которые получили номинации на премию «Эмми» за несколько проектов. Суини была впервые номинирована на «Эмми» в номинации «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале» за «Эйфорию» и «Лучшая актриса второго плана в ограниченном сериале» за «Белый лотос».

Премия Эмми: Сидни Суини, Билл Хейдер, Джулия Гарнер получили номинации за несколько шоу
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Гарнер также получила актерские номинации за несколько сериалов: «Озарк» - как актриса второго плана в драматическом сериале и как главная актриса в ограниченном сериале «Изобретая Анну» от Netflix; Реа Сихорн – как актриса второго плана в драматическом сериале «Лучше звоните Солу» от AMC и актриса в короткометражном комедийном или драматическом сериале «Бар Купера» от YouTube; и Хэрриет Уолтер – как приглашенная актриса в комедийном сериале «Тед Лассо» и приглашенная актриса в драматическом сериале «Наследники». Хейдер был номинирован как ведущий актер комедийного сериала за «Барри», а также как приглашенный актер комедийного сериала за «Умерь свой энтузиазм». Он также был номинирован за режиссуру комедийного сериала и сценарий комедийного сериала, оба за «Барри».

Номинации на премию «Эмми» 2022 года были объявлены во вторник. Премия «Эмми» будет транслироваться в прямом эфире с 8 до 11 вечера по восточному времени/5-8 вечера по тихоокеанскому времени на канале NBC 19 сентября и в прямом эфире на канале Peacock.

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