Турецкий актер сыграет в спин-оффе «Содержанок»

Турецкий актер Дженгиз Джошкун снимется в спин-оффе «Содержанок». Артисту досталась роль влиятельного миллиардера и филантропа.
Съемки проекта START «Содержанки. Перезагрузка» ведутся в Санкт-Петербурге. Сюжет разворачивается через несколько лет после финала третьего сезона сериала. В качестве режиссера картины выступит Ламара Согомонян. Спин-офф «Содержанки» станет ее дебютной работой.
Дженгиз Джошкун актер из Турции, он модель и профессиональный баскетболист. Популярность на родине он получил благодаря таким картинам, как «1453 Завоевание», «Гора» и «Воскресший Эртугрул».