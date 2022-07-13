Турецкий актер сыграет в спин-оффе «Содержанок»

Съемки проекта START «Содержанки. Перезагрузка» ведутся в Санкт-Петербурге. Сюжет разворачивается через несколько лет после финала третьего сезона сериала. В качестве режиссера картины выступит Ламара Согомонян. Спин-офф «Содержанки» станет ее дебютной работой.