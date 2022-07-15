Прилучный стал чертом в новом сериале на «ТВ-3»

Прилучный и Розанова играют сотрудников управления по распределению душ. Герои пытаются уложиться в дедлайны, а точнее, понять, кто из умерших попадет в рай, а кто — в ад. И если актрисе досталась роль ангела, то звезда сериала «Мажор» исполняет роль черта.