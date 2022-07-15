Прилучный стал чертом в новом сериале на «ТВ-3»

Премьера нового сериала «Предпоследняя инстанция» состоялась на телеканале «ТВ-3». Главные роли в сериале исполнили Павел Прилучный и Ирина Розанова.
Прилучный и Розанова играют сотрудников управления по распределению душ. Герои пытаются уложиться в дедлайны, а точнее, понять, кто из умерших попадет в рай, а кто — в ад. И если актрисе досталась роль ангела, то звезда сериала «Мажор» исполняет роль черта.
Кроме двух главных героев в проекте также снялись Николай Фоменко, Федор Добронравов, Дарья Мельникова, Яна Кошкина, Вячеслав Манучаров и другие. Режиссером проекта выступила Ольга Акатьева.