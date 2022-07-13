Какие фильмы спасут карьеры Деппа и Франко после скандалов

В один момент карьеры Джонни Деппа и Джеймса Франко пошли под откос: первый в суде выяснял отношения с экс-супругой Эмбер Херl, которая обвинила звезду в физическом и эмоциональном насилии, второго обвинили в домогательствах. Однако, кажется, у актеров в жизни настала белая полоса, и они возвращаются в мир большого кино. Что известно о фильмах, в которых снимутся скандалисты, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

После громких судебных разбирательств с Эмбер Херд в жизни Джонни Деппа начинается новый этап: этим летом актер вернется к съемкам. Звезда сыграет роль французского короля Людовика XV в новом фильме режиссера Майвенна Ле Беско. Картина выйдет на экраны кинотеатров в 2023 году. Спонсировать проект будет Netflix, стриминговый сервис также уже купил правила на трансляцию картины.

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Напомним, в начале июня 2022 гожа присяжные единогласно признали Эмбер Херд виновной в деле против Джонни Деппа и обязали ее выплатить актеру компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Правда, актриса уже обратилась в суд с просьбой обжаловать приговор.

После секс-скандала в рабочую колею возвращается и Джеймс Франко: актер сыграет главную роль в драме датского режиссера Билле Аугуста «Я, ты».

Фильм расскажет историю о юноше Марко, который вместе со своим другом — американским солдатом — попадает в сложную жизненную историю. «Глубоко нежный и горько-сладкий, «Я, ты» исследует трагедию любви, эпоху невинности и горькие реалии войны», — говорится в официальном синопсисе.

В драме также сыграют Том Холландер (известный по сериалу «Ночной администратор») и Дейзи Джейкоб. Съемки картины начнутся на итальянском острове Искья уже в сентябре этого года.

Напомним, в 2021-м Джеймс Франко спустя 3 года после обвинения в сексуальных домогательствах признался в своем преступлении. До этого Джеймс отрицал свою причастность к этому. Он дал интервью радиостанции SiriusXM и рассказал, что действительно имел интимные связи со своими студентками в школе актерского мастерства.