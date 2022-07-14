Даниэль Калуя не вернется в "Черную пантеру 2"

The Hollywood Reporter подтвердил, что Даниэля Калуя не будет сниматься в сиквеле "Черной пантеры".

Калуя, которого скоро можно будет увидеть в триллере Джордана Пила "Нет", сыграл В'Каби, лучшего друга Т'Чаллы (Данай Гурира). Последний, как ожидается, вернется в сиквел. Калуя сказал изданию Rotten Tomatoes , что ему пришлось отказаться из-за конфликтов в расписании с фильмом Пила, который должен выйти в кинотеатрах мира в этом месяце.

Съемки "Черной пантеры 2" преследовали неудачи после того, как актер Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки в августе 2020 года, и Marvel и создателям фильма пришлось переосмыслить проект. Фильм далее был отложен из-за пандемии COVID-19, в том числе у нескольких звезд проекта был положительный результат на COVID на съемочной площадке.