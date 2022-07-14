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2 часа назад

Даниэль Калуя не вернется в "Черную пантеру 2"

Газета.Ru

The Hollywood Reporter подтвердил, что Даниэля Калуя не будет сниматься в сиквеле "Черной пантеры".

Даниэль Калуя не вернется в "Черную пантеру 2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Калуя, которого скоро можно будет увидеть в триллере Джордана Пила "Нет", сыграл В'Каби, лучшего друга Т'Чаллы (Данай Гурира). Последний, как ожидается, вернется в сиквел. Калуя сказал изданию Rotten Tomatoes , что ему пришлось отказаться из-за конфликтов в расписании с фильмом Пила, который должен выйти в кинотеатрах мира в этом месяце.

Съемки "Черной пантеры 2" преследовали неудачи после того, как актер Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки в августе 2020 года, и Marvel и создателям фильма пришлось переосмыслить проект. Фильм далее был отложен из-за пандемии COVID-19, в том числе у нескольких звезд проекта был положительный результат на COVID на съемочной площадке.

В августе 2021 года актриса Летиция Райт получила травму во время съемок эпизода с участием каскадерской установки в Бостоне. Затем производство было остановлено в конце ноября после того, как команда Wakanda Forever сняла столько, сколько они могли без Райта, в то время как она продолжала лечиться в своем доме в Лондоне. Съемки были возобновлены только в январе. На данный момент команда обещает выпустить фильм к 11 ноября 2022 года.

Актеры,Нет,Чёрная Пантера,Чедвик Боузман,
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