Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
3 часа назад

Джеймс Франко снова снимется в кино после скандала с домогательствами

Мира Маркина

Популярный актер Джеймс Франко впервые за последние три года будет участвовать в съемках фильма, об этом рассказали в Entertainment Weekly. Актер не принимал участие ни в каких проектах с тех пор, как был обвинен в сексуальных домогательствах в 2019 году.

Франко снова снимется в кино после скандала с домогательствами
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Исковые заявления против артиста подали сразу две девушки, которые были студентками в школе актерского мастерства, принадлежащей Франко. Они утверждали, что актер и его коллеги обещали начинающим актрисам роли в кино в обмен на действия сексуального характера, вели себя непристойно и явно пользовались своим положением. После этих событий Франко пропал с экранов, однако теперь возвращается в кино.

Первой его работой после скандала станет роль в фильма Билле Аугуста "Я, Ты", где Джеймс сыграет подростка из Лондона.

Ранее мы писали, что Кэмерон Диаз вернется в кино после восьмилетнего перерыва.

Актеры,Кэмерон Диаз,Джеймс Франко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители