Франко снова снимется в кино после скандала с домогательствами

Популярный актер Джеймс Франко впервые за последние три года будет участвовать в съемках фильма, об этом рассказали в Entertainment Weekly. Актер не принимал участие ни в каких проектах с тех пор, как был обвинен в сексуальных домогательствах в 2019 году.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Исковые заявления против артиста подали сразу две девушки, которые были студентками в школе актерского мастерства, принадлежащей Франко. Они утверждали, что актер и его коллеги обещали начинающим актрисам роли в кино в обмен на действия сексуального характера, вели себя непристойно и явно пользовались своим положением. После этих событий Франко пропал с экранов, однако теперь возвращается в кино.

Первой его работой после скандала станет роль в фильма Билле Аугуста "Я, Ты", где Джеймс сыграет подростка из Лондона.