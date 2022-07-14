Асмус рассказала, как попала в тюрьму из-за «проклятого» фильма

Кристина Асмус сыграла в фильме Олега Асадулина главную роль – пекаря Таню, которая попала на Шри-Ланку без денег и документов. Лента уже вышла на большие экраны, премьера состоялась 7 июля.
По словам актрисы, съёмки ленты пришлись на время, когда закрывались границы, в карантин. Асмус успела даже «схватить» гипс и оказаться в тюрьме, так как в одной из камер снимался эпизод, пишет «Экспресс газета».
Кристина Асмус рассказала, что ей было страшно и пришлось облиться антисептиком с головы до ног, но она всё равно «испытала отвращение, когда пришлось трогать решётки».
В комедии «Булки» также сыграли Арсений Робак, Марк Богатырев, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина и другие.