Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Кристина Асмус рассказала, почему из-за «проклятого» фильма «Булки» она оказалась в тюрьме

иещё 1

Кристина Асмус сыграла в фильме Олега Асадулина главную роль – пекаря Таню, которая попала на Шри-Ланку без денег и документов. Лента уже вышла на большие экраны, премьера состоялась 7 июля.

Асмус рассказала, как попала в тюрьму из-за «проклятого» фильма
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам актрисы, съёмки ленты пришлись на время, когда закрывались границы, в карантин. Асмус успела даже «схватить» гипс и оказаться в тюрьме, так как в одной из камер снимался эпизод, пишет «Экспресс газета».

Кристина Асмус рассказала, что ей было страшно и пришлось облиться антисептиком с головы до ног, но она всё равно «испытала отвращение, когда пришлось трогать решётки».

В комедии «Булки» также сыграли Арсений Робак, Марк Богатырев, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина и другие.

Актеры,Проклятые,Проклятая,Арсений Робак,Борис Дергачев,Юлия Топольницкая,Олег Асадулин,Валентина Мазунина,Марк Богатырев,Кристина Асмус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители