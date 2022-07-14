Кологривый сыграл альфа-самца в сериале про матриархат

Сюжет сериала «Два холма» развивается в 2140 году на Земле, пережившей различные катаклизмы. После них не осталось и следа от «похоти, эгоизма и насилия», которым было пропитано патриархальное общество.

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25 июля на телеканале ТНТ стартует сериал «Два холма» - о мире, где правят женщины. Комедийная антиутопия в ироничном ключе расскажет история о будущем, в котором женщины обустраивают планету и живут по последнему слову техники и этики, а оставшиеся в живых мужчины довольствуются ролью «приматов». История немного напоминает старую польскую комедию «Новые амазонки».

В результате эпидемии вируса, который стал распространяться по всей планете и выкосил большинство мужского населения, выжившие мужчины превратились в «приматов»-отщепенцев, а власть захватили женщины. Они создали сеть экогородов, в которых можно хоть каждый день заниматься йогой, есть брокколи и гулять с подругами. Однако привычная картина существования обоих миров резко меняется, когда учительница Рада (Пелагея Невзорова) из города «Два холма» встречает пытливого «примата» Геру (Никита Кологривый).

Уроженец Новосибирска Никита Кологривый, исполнитель главной роли: «Мне этот проект очень ценен и дорог, потому что в меня поверили продюсеры и режиссер, предложили главную роль. Сериал выйдет на федеральном канале ТНТ, и сейчас он уже побил много рейтингов. Я только благодарен этому проекту. Сниматься мне было в большое удовольствие. У нас команда была офигительно-потрясающая. Все занимались одним делом с одной энергией».