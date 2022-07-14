Звезду "Черной пантеры" посмертно номинировали на "Эмми"

Актер Чедвик Боузман посмертно номинирован на "Эмми" в категории "Лучшее озвучивание персонажа". Об этом сообщает Independent.
Одной из последних работ артиста стал анимационный сериал Marvel "Что, если". Там он озвучил Звездного Лорда. В Marvel Боузман впервые исполнил роль Черной Пантеры в картине "Капитан Америка: Гражданская война". После этого актер появился в роли короля Ваканды в фильме "Черная Пантера" и других проектах киностудии.
Ранее вдова Чедвика Боузмана Тейлор Симон Ледвард обратилась в суд с просьбой о равном разделе его наследства между ней и родителями актера. Боузман скончался от рака толстой кишки в 2020 году и был похоронен в Мемориальном парке Форест-Лоун в США.