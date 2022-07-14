Райан Гослинг назвал роль Кена мечтой всей его жизни

41-летний канадский актер Райан Гослинг рассказал о том, что мечтал о роли Кена в фильме «Барби» всю свою жизнь. Об этом он сообщил в интервью Variety.
Артист поведал, что очень взволнован выходом полнометражного проекта про игрушечных кукол, а также в шуточной форме признался, что долгое время хотел сыграть именно Кена.
«Это мечта всей жизни. Я наконец чувствую себя видимым. Меня видят. Думаю, многие Кены почувствуют себя видимыми, когда посмотрят кино. Я должен был сделать это ради Кенов. Не стоит шутить с Кенами», — заявил Гослинг.
Премьера полнометражного фильма «Барби» состоится 21 июля 2023-го года.