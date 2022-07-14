Сэндлер и Мензел снимутся в комедии Netflix

В 2019-м году актеры сотрудничали на съёмках криминальной драмы «Неограненные драгоценности».

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Адам Сэндлер воссоединится с Идиной Мензел в новой комедии Netflix от «Happy Madison». Эта производственная компания, принадлежащая Сэндлеру, заключила сотрудничество со стриминговым гигантом в 2014-м, а в 2020-м продлила его, пообещав выпустить четыре фильма. Два из них – баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и фантастическая драма «Spaceman» («Астронавт») - снимаются в настоящее время с участием актёра и продюсера.