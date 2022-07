Сэндлер и Мензел снимутся в комедии Netflix

Встретятся Сэндлер и Мензел на съёмочной площадке комедии под названием «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah». Она будет основана на романе Фионы Розенблюм с действием, разворачивающимся в начале 2000-х годов. Сюжет последует за Стейси Фридман, чья бат-мицва (торжество, устраиваемое по случаю достижения еврейской девочкой 12-и лет), комически запутывается, когда она видит лучшую подругу, целующейся с Энди Голдфарбом – мальчиком, который героине очень нравится.Поставит фильм Сэмми Коэн по сценарию Элисон Пек. Обе они уже имеют опыт работы над историями о подростках.