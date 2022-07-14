Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
2 часа назад

Адам Сэндлер и Идина Мензел снимутся в комедии Netflix

Inc-News

В 2019-м году актеры сотрудничали на съёмках криминальной драмы «Неограненные драгоценности».

Сэндлер и Мензел снимутся в комедии Netflix
Фото: Inc-NewsInc-News

Адам Сэндлер воссоединится с Идиной Мензел в новой комедии Netflix от «Happy Madison». Эта производственная компания, принадлежащая Сэндлеру, заключила сотрудничество со стриминговым гигантом в 2014-м, а в 2020-м продлила его, пообещав выпустить четыре фильма. Два из них – баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и фантастическая драма «Spaceman» («Астронавт») - снимаются в настоящее время с участием актёра и продюсера.

Встретятся Сэндлер и Мензел на съёмочной площадке комедии под названием «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah». Она будет основана на романе Фионы Розенблюм с действием, разворачивающимся в начале 2000-х годов. Сюжет последует за Стейси Фридман, чья бат-мицва (торжество, устраиваемое по случаю достижения еврейской девочкой 12-и лет), комически запутывается, когда она видит лучшую подругу, целующейся с Энди Голдфарбом – мальчиком, который героине очень нравится.Поставит фильм Сэмми Коэн по сценарию Элисон Пек. Обе они уже имеют опыт работы над историями о подростках.

Актеры,Идина Мензел,Адам Сэндлер,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители