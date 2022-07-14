Сэндлер и Мензел снимутся в комедии Netflix

В 2019-м году актеры сотрудничали на съёмках криминальной драмы «Неограненные драгоценности».
Адам Сэндлер воссоединится с Идиной Мензел в новой комедии Netflix от «Happy Madison». Эта производственная компания, принадлежащая Сэндлеру, заключила сотрудничество со стриминговым гигантом в 2014-м, а в 2020-м продлила его, пообещав выпустить четыре фильма. Два из них – баскетбольная драма «Прорваться в НБА» и фантастическая драма «Spaceman» («Астронавт») - снимаются в настоящее время с участием актёра и продюсера.
Встретятся Сэндлер и Мензел на съёмочной площадке комедии под названием «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah». Она будет основана на романе Фионы Розенблюм с действием, разворачивающимся в начале 2000-х годов. Сюжет последует за Стейси Фридман, чья бат-мицва (торжество, устраиваемое по случаю достижения еврейской девочкой 12-и лет), комически запутывается, когда она видит лучшую подругу, целующейся с Энди Голдфарбом – мальчиком, который героине очень нравится.Поставит фильм Сэмми Коэн по сценарию Элисон Пек. Обе они уже имеют опыт работы над историями о подростках.