К касту «Дюны 2» присоединилась еще одна актриса

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Швейцарская актриса Сухейла Якуб присоединилась к касту второй части «Дюны». Об этом сообщает Deadline.

Якуб исполнит в фильме роль Шишакли — воина-смертника из числа племени фрименов, последователей главного героя и Мессии Пола Атрейдеса. Она сыграет в картине вместе с актерами Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Зендеей, Джошем Бролином и Хавьером Бардемом.

В актерский состав сиквела «Дюны» также вошли Флоренс Пью, Остин Батлер и Кристофер Уокен. Сообщалось, что к касту может присоединиться французская актриса Леа Сейду, известная по роли девушки британского разведчика Джеймса Бонда. Сейчас она ведет переговоры с кинокомпанией Legendary об участии в картине.

Якуб известна по фильму «Экстаз» режиссера Гаспара Ноэ, картине «Соль слез», сериалам «Ничья земля», «Дикари», «Жизнь прекрасна» и другим проектам.

Премьера «Дюны 2» назначена на 17 ноября 2023 года. Режиссерское кресло вновь займет Дени Вильнев, сценаристом выступит Джон Спейтс. Первая часть фильма по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.