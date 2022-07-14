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37 минут назад

Ален Делон собрался посетить фестиваль «Алые паруса» в Крыму

Слово и Дело

Ежегодный международный детский кинофестиваль «Алые паруса имени Василия Семеновича Ланового» традиционно прошел в Артеке. Известный французский актер Ален Делон должен был посетить мероприятие. Артист признавался, что хотел прилететь в Крым на «Алые паруса». Однако Делону не удалось попасть на фестиваль из-за заминки с военным бортом. Актер выразил надежду, что непременно попадет на мероприятие в следующем году.

Ален Делон собрался посетить фестиваль «Алые паруса» в Крыму
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Я люблю Россию и с радостью к вам прилечу»,

— цитирует Делона kp.ru.

Секс-символ второй половины ХХ века сейчас живет поместье на берегу озера Лемано в Швейцарии. Актер в свои 85 лет посвятил себя уходу за собаками — их у него 35.

Актеры,Ален Делон,
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