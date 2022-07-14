Ален Делон собрался посетить фестиваль «Алые паруса» в Крыму

Ежегодный международный детский кинофестиваль «Алые паруса имени Василия Семеновича Ланового» традиционно прошел в Артеке. Известный французский актер Ален Делон должен был посетить мероприятие. Артист признавался, что хотел прилететь в Крым на «Алые паруса». Однако Делону не удалось попасть на фестиваль из-за заминки с военным бортом. Актер выразил надежду, что непременно попадет на мероприятие в следующем году.