Ален Делон собрался посетить фестиваль «Алые паруса» в Крыму

Ежегодный международный детский кинофестиваль «Алые паруса имени Василия Семеновича Ланового» традиционно прошел в Артеке. Известный французский актер Ален Делон должен был посетить мероприятие. Артист признавался, что хотел прилететь в Крым на «Алые паруса». Однако Делону не удалось попасть на фестиваль из-за заминки с военным бортом. Актер выразил надежду, что непременно попадет на мероприятие в следующем году.
«Я люблю Россию и с радостью к вам прилечу»,
— цитирует Делона kp.ru.
Секс-символ второй половины ХХ века сейчас живет поместье на берегу озера Лемано в Швейцарии. Актер в свои 85 лет посвятил себя уходу за собаками — их у него 35.