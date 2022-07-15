Киану Ривз работает над сериалом о «Формуле-1»

Предполагается, что его премьера состоится осенью 2023 года.
Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Variety», 57-летний американо-канадский актёр Киану Ривз («Матрица», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «Опасные связи», «Дом у озера», «Диснейленд», «Джон Уик», «Кто там») работает над документальным сериалом о «Формуле-1» для стриминговой платформы «Disney+». Известно, что в проекте он исполнит роль интервьюера и ведущего.
Отмечается, что сериал, состоящий из четырёх эпизодов, будет посвящён 67-летнему британскому инженеру и конструктору Россу Брауну, который с 2017 года является спортивным директором «Формулы-1». Известно, что в 2009 году он купил команду «Honda», переименовал её в «Brawn GP» и привел к двум беспрецедентным победам в чемпионате.
В съёмках проекта принимают участие итальянец Лука ди Монтедземоло, экс-председатель совета директоров «Ferrari», а также гонщики Дженсон Баттон, Рубенс Баррикелло и сам Росс Браун. Предполагается, что премьера мини-сериала состоится осенью 2023 года.