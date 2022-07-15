Киану Ривз работает над сериалом о «Формуле-1»

Отмечается, что сериал, состоящий из четырёх эпизодов, будет посвящён 67-летнему британскому инженеру и конструктору Россу Брауну, который с 2017 года является спортивным директором «Формулы-1». Известно, что в 2009 году он купил команду «Honda», переименовал её в «Brawn GP» и привел к двум беспрецедентным победам в чемпионате.