Звезда «Очень странных дел» раскрыл ориентацию своего героя

В четвёртом сезоне «Очень странных дел» внимание зрителей привлёк Уилл Байерс, которого играет Ноа Шнапп. Поведение этого героя показалось многим странным, что повлекло за собой множество теорий о сексуальной ориентации парня.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Недавно Шнапп рассказал в интервью Variety, что подобные теории оказались верными, а Уилл действительно представитель нетрадиционных отношений. По словам актёра, его персонаж влюблён в Майка, которого сыграл Финн Вулфхард.

На это намекали в первом сезоне. Это было понятно всегда, но вы же не знали точно, может, он просто взрослел медленнее, чем его друзья? Теперь, когда он стал старше, это стало очевидно. Теперь на 100% ясно, что он гей и любит Майка.

Ожидается, что в пятом сезоне Уилл признаётся в своей ориентации Майку и другим. Это должна быть эмоциональная сцена.