Продюсер "Клиники" арестован по обвинению в изнасиловании

Исполнительный продюсер сериалов "Клиника" и Californication Эрик Вайнберг был арестован по обвинению в преступлениях, совершенных на сексуальной почве. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Его задержали в Лос-Анджелесе за несколько преступлений, совершенных с 2012 по 2019 год, среди них - изнасилование. Утверждается, что Вайнберг представлялся женщинам фотографом и назначал фотосессии у себя дома, где нападал на них. Эрик Вайнберг продюсировал около 100 эпизодов "Клиники", за эту работу он был номинирован на телевизионную премию "Эмми".