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1 час назад

Продюсер "Клиники" арестован по обвинению в изнасиловании

Газета.Ru

Исполнительный продюсер сериалов "Клиника" и Californication Эрик Вайнберг был арестован по обвинению в преступлениях, совершенных на сексуальной почве. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Продюсер "Клиники" арестован по обвинению в изнасиловании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Его задержали в Лос-Анджелесе за несколько преступлений, совершенных с 2012 по 2019 год, среди них - изнасилование. Утверждается, что Вайнберг представлялся женщинам фотографом и назначал фотосессии у себя дома, где нападал на них. Эрик Вайнберг продюсировал около 100 эпизодов "Клиники", за эту работу он был номинирован на телевизионную премию "Эмми".

Ранее сообщалось, что актер Кевин Спейси предстанет перед судом в Лондоне по обвинению в сексуальных домогательствах. По информации агентства, Спейси обвиняют в пяти эпизодах сексуального насилия. Четыре раза актер совершил насилие путем прикосновения. Еще одно обвинение носит более серьезный характер.

Актеры,Клиника,Эрик Вайнберг,Кевин Спейси,
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