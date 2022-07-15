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30 минут назад

В США предложили пожить в доме Леонардо Ди Каприо

Lenta.ru

В США появилась возможность пожить в доме известного актера Леонардо Ди Каприо. Звезда фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Титаник» выставил на рынок аренды свой особняк в Беверли-Хиллз, сообщает Dirt.

Желающие могут арендовать дом Леонардо Ди Каприо
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ди Каприо предлагает переехать в его дом за 32,5 тысячи долларов в месяц. Актер приобрел объект в 2021 году за 10 миллионов долларов. Двухэтажный особняк 1930-х годов постройки недавно перенес масштабную реновацию. Он стоит на участке в 0,1 гектара, где также расположены бассейн, одноместный гараж и гостевой домик.

Внутри дома площадью 434 квадратных метра четыре спальни и шесть ванных комнат. На первом этаже находятся гостиная со встроенными в стены книжными шкафами, комната для отдыха с баром и выходом на задний двор и оборудованная высококачественной техникой кухня, из которой можно попасть на террасу. Три спальни находятся на втором этаже. В хозяйской имеется мини-бар, гардеробная и выполненная в мраморе ванная.

В марте Ди Каприо избавился от особняка в Лос-Анджелесе, продав его певцу Мигелю. Актер получил за недвижимость в районе Лос-Фелиз 4,9 миллиона долларов — на 800 тысяч долларов меньше изначальной цены.

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