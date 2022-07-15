Спасибо, но нет! Дуэйн «Скала» Джонсон отказался от роли ведущего премии «Эмми»

Дуэйн «Скала» Джонсон наконец-то раскрыл причину, по которой он отклонил предложение стать ведущим церемонии вручения премии «Эмми» в этом году. Боссы премии предложили голивудскому актёру стать ведущим 74-го ежегодного мероприятия, которое должно состояться 12 сентября. Однако в напряжённом графике артиста не нашлось места для почётной церемонии.

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«Всему виной расписание. Я был очень, очень польщён, когда они пришли ко мне и попросили. Вот и всё. Это действительно то, к чему всё сводится», — признался актёр.

Слухи о возможном появлении на сцене «Эмми» Джонсона появились ещё в прошлом месяце после того, как издание Deadline сообщило, что к Крису Року также обращались с предложением стать ведущим шоу вместе с Дуэйном. Однако на этой неделе комик также отказался от предложения, и источник сообщил, что сейчас Рок всецело отдаёт себя комедийным съёмкам у Netflix. Так что вакансия ведущего до сих пор остаётся открытой!