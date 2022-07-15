Вошла в историю: Зендая стала рекордсменкой премии «Эмми»

Актрисе Зендае всего двадцать пять, а ее успехам в кино могут позавидовать многие более возрастные знаменитости.

Фото: HBO HBO

Накануне стало известно, что артистка взяла еще одну «высоту». Она номинирована на престижную телевизионную премию «Эмми» за роль трудной девушки-подростка во втором сезоне фильма «Эйфория».

С учетом того, что в 2020 году Зендая так же была номинирована на «Эмми» и даже получила заслуженную награду, вторая номинация сделала актрису рекордсменкой.