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10 часов назад

Джонни Депп пожертвовал детским больницам 800 тысяч долларов

Мир новостей

По данным издания, детским больницам в разных городах в общей сложности отдано 800 тысяч долларов. Отмечается, что организация звезды «Пиратов Карибского моря» Never Fear Truth перечислило средства, полученные от продажи NFT, детской больнице Лос-Анджелеса, фонду клиники Перта для детей, коалиции Footprint и детской благотворительной организации в Лондоне.

Джонни Депп пожертвовал детским больницам 800 тысяч долларов
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Представители организации Деппа отметили в социальной сети Twitter, что очень рады и благодарны сообществу Never Fear Truth «за это огромное достижение — сделать этот проект одной из самых благотворительных продаж NFT на сегодняшний день». В организации пообещали развить нынешний успех.

Актеры,Джонни Депп,
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