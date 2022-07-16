Джонни Депп пожертвовал детским больницам 800 тысяч долларов

По данным издания, детским больницам в разных городах в общей сложности отдано 800 тысяч долларов. Отмечается, что организация звезды «Пиратов Карибского моря» Never Fear Truth перечислило средства, полученные от продажи NFT, детской больнице Лос-Анджелеса, фонду клиники Перта для детей, коалиции Footprint и детской благотворительной организации в Лондоне.

Представители организации Деппа отметили в социальной сети Twitter, что очень рады и благодарны сообществу Never Fear Truth «за это огромное достижение — сделать этот проект одной из самых благотворительных продаж NFT на сегодняшний день». В организации пообещали развить нынешний успех.