Мороз снимается в новом сериале «Содержанки. Перезагрузка»

В Санкт-Петербурге начались съемки нового проекта по мотивам нашумевшего сериала про влиятельных жен и любовниц – «Содержанки. Перезагрузка», - сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. По сценарию события разворачиваются спустя три года после последнего сезона. На петербургском форуме проходит закрытая «белая вечеринка», именно там и собираются основные герои.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

За это время в их судьбах много что изменилось. Так, бывшая школьница и видеоблогер Катя стала женой Чистякова, и теперь в ее руках много власти. Карина вышла замуж за бизнесмена восточного происхождения. Мила после развода наслаждается своей «второй молодостью» и меняет любовников. Приезжает на вечеринку и Лена Широкова, как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей...

К съемочной группе также присоединятся зарубежные актеры В их числе - Стив Виндольф, которого российские зрители могли видеть в сериалах «Святой Майк», «Гений», «Ку'дамм 56». Франо Ласич, в чьей фильмографии более 60 ролей в фильмах и сериалах, и сербский актер и режиссер Иван Евтович, который отметился в фильмах «Центр неотложной помощи» и «Человеческий зверинец».