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33 минуты назад

Актриса Дарья Мороз снимается в новом сериале «Содержанки. Перезагрузка»

Провинция.руиещё 1

В Санкт-Петербурге начались съемки нового проекта по мотивам нашумевшего сериала про влиятельных жен и любовниц – «Содержанки. Перезагрузка», - сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. По сценарию события разворачиваются спустя три года после последнего сезона. На петербургском форуме проходит закрытая «белая вечеринка», именно там и собираются основные герои.

Мороз снимается в новом сериале «Содержанки. Перезагрузка»
Фото: Провинция.руПровинция.ру

За это время в их судьбах много что изменилось. Так, бывшая школьница и видеоблогер Катя стала женой Чистякова, и теперь в ее руках много власти. Карина вышла замуж за бизнесмена восточного происхождения. Мила после развода наслаждается своей «второй молодостью» и меняет любовников. Приезжает на вечеринку и Лена Широкова, как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей...

В новом сезоне снимаются Константин Лавроненко, Дарья Мороз, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова, Марина Зудина.

К съемочной группе также присоединятся зарубежные актеры В их числе - Стив Виндольф, которого российские зрители могли видеть в сериалах «Святой Майк», «Гений», «Ку'дамм 56». Франо Ласич, в чьей фильмографии более 60 ролей в фильмах и сериалах, и сербский актер и режиссер Иван Евтович, который отметился в фильмах «Центр неотложной помощи» и «Человеческий зверинец».

Режиссером картины выступает Ламара Согомонян, для нее это сериальный дебют.

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